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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Через звинувачення у булінгу: шеф-редактора газети Bild відсторонили від посади

Головного редактора німецької газети Bild Юліана Райхельта тимчасово відсторонили від виконання службових обов’язків через звинувачення у зловживанні посадовим становищем, які пролунали щодо нього з боку колег-жінок.

Через звинувачення у булінгу: шеф-редактора газети Bild відсторонили від посади

Про це повідомила прес-служба німецької медіагрупи Alex Springer, яка є власником газети.

– Райхельт, який очолює газету з 2018 року, відсторонений від посади на час проведення службового розслідування, пов’язаного зі звинуваченнями на його адресу у зловживанні владою та булінгу, висунутих проти нього декількома колегами-жінками, – йдеться у повідомленні.

Сам редактор відкидає усі звинувачення й особисто просить раду директорів відсторонити його від виконання службових обов’язків, поки не з’ясують всі обставини.

Нині чітких доказів винуватості Райхельта не виявили, але розслідування триває і ведеться в усіх напрямках.

Расизм під час зйомок фільму

Шотландська акторка Кеті Люнг, яка зіграла Чжоу Чанг у фільмах зі стрічок про Гаррі Поттера, розповіла про расизм на знімальному майданчику.

Кеті Люнг поділилася, що піддалася хейту за расовою ознакою після того, як новини про її участь у фільмі Гаррі Поттер та келих вогню просочились у мережу.

Виконавиця ролі Чжоу Чанг зазначила, що їй постійно надходили повідомлення зі словами ненависті й гніву.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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