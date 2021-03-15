Букінгемський палац залучив до розслідування заяв про нібито цькування працівників Кенсінгтонського палацу з боку Меган Маркл незалежну юридичну фірму.

Юристи мають опитати співробітників королівського двору, котрі скаржилися на необґрунтовані претензії, які пред’являла до них герцогиня Сасекська.

Водночас, сама Меган та її чоловік принц Гаррі навряд чи будуть притягнуті до участі у розслідуванні.

Експерти вважають, що ця юридична процедура може ще більше ускладнити стосунки між подружжям герцогів та іншими членами королівської сім’ї.

На початку березня видання The Sunday Times повідомило про листування колишнього прес-секретаря Меган та принца Гаррі, з якого випливало, що герцогиня цькувала співробітників Кенсінгтонського палацу, де вона проживала з Гаррі.

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У Букінгемському палаці заявили, що занепокоєні такими заявами і проведуть власне розслідування. Представник герцогині та герцога Сасекських назвав ці заяви наклепом та дискредитацією.

Інтерв’ю принца Гаррі та Меган

Принц Гаррі та його дружина Меган дали інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

У ньому Меган Маркл згадала про те, що родичі її чоловіка були стурбовані кольором шкіри її майбутньої дитини.

Герцогиня Сассекська також розповіла про те, що під час першої вагітності її переслідували думки про самогубство, причиною яких був тиск з боку деяких представників королівської сім’ї та ЗМІ, а себе Меган назвала жертвою наклепницької кампанії.

За неофіційною інформацією, Меган і Гаррі отримали за інтерв’ю Опрі від $7 до $9 млн.

Джерело: The Sunday Times