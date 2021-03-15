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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Оман стал второй страной, которая заблокировала Clubhouse

Оман заблокировал приложение Clubhouse. Это уже вторая страна, которая запретила пользоваться социальной сетью.

Clubhouse

Власти объяснили, что программа не имела необходимых разрешений. Однако некоторые активисты считают такой шаг дальнейшим наступлением на свободу выражения мнений в стране.

Правительство Омана пока не предоставило комментариев, однако телекоммуникационный регулятор заявил, что приложение было заблокировано из-за отсутствия надлежащего разрешения.

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— Аналогичные коммуникационные приложения должны получить разрешение от властей, — заявили в ведомстве.

В феврале 2021 года Китай стал первой страной, которая заблокировала Clubhouse.

Социальная сеть была создана в начале 2020 года. В 2021 году она приобрела популярность после дискуссии, которую провели на этой платформе основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и руководитель компании Robinhood Влад Тенево.

Clubhouse

Закрытая соцсеть Clubhouse нашла разработчика, который будет заниматься созданием Android-версии приложения.

Clubhouse для Android-пользователей будет создавать Мопева Огундипе, которая с 2014 года занимается разработкой программного обеспечения для Google.

Источник: Reuters

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