Много комментариев и мало постов: как распознать бота в соцсетях

Украинцы проводят в соцсетях в среднем 139 минут в день, что втрое больше, чем мы тратим на ежедневную ходьбу.

Если сначала соцсети задумывались как способ связаться людей, то сейчас они оказывают огромное влияние на наше мнение и даже поведение.

Иногда это влияние создают не политики или общественные деятели, а боты — фейковые аккаунты, которые работают в чьих-то интересах.

Многие даже не догадываются об их существовании — и часами спорят с фейковыми аккаунтами. Под одним постом таких может быть десятки, если не сотни.

— Боты — это преимущественно искусственно созданные аккаунты, которые делают рутинную работу — лайкают, репост, распространяют один и тот же комментарий. А еще есть тролли — более прокаченные боты, которые поддерживают дискуссию, разжигают ее, чтобы влиять на мнение людей, — рассказал эксперт Школы цифровой безопасности Павел Белоусов.

Недавно СБУ разоблачила ботоферму в Киеве, которая насчитывала 18 тысяч профилей. Они распространяли дезинформацию во время местных выборов. А работали по заказу России и некоторых украинских партий. Ботоферм в Украине немало.

С помощью комментариев и лайков боты влияют на мнение людей. Чем больше комментариев одного характера, тем вероятнее, что вы с ними согласитесь.

— Люди, которые не уверены в себе, легче склоняются к общепринятому мнению. То есть как все думают, так буду думать и я. Когда человек уверен в себе, когда у него есть рациональное критическое мышление, он тоже подвергается этому воздействию, но немного меньше, — отметила кандидат психологических наук Ирина Губеладзе.

Боты почти всегда комментируют страницы политиков, медиа или влиятельных людей. Они активизируются в период выборов или когда нужно принять важное решение, к примеру, вакцинироваться или нет.

Что может свидетельствовать о фейковом аккаунте:

небольшой комментарий, который собрал много лайков;

аватарка к человеку не имеет отношения;

в профиле нет никакой личной информации;

активный человек кроме комментариев активно ведет свою страницу и использует настоящие фотографии.

Обычно у троллей на странице мало информации, последний пост — древний. Но бот делает сотни комментариев в день, что не привычно для реального человека. Как только вы заметили подозрительный аккаунт, эксперт советует жаловаться на него.

Facebook ежедневно удаляет по миллиону ботов, но постоянно появляются новые. Поэтому основное оружие против них — это знания и критическое мышление.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.