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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Оман став другою країною, яка заблокувала Clubhouse

Оман заблокував додаток Clubhouse. Це вже друга країна, яка заборонила користуватись соціальною мережею.

Clubhouse

Влада пояснила, що програма не мала потрібних дозволів. Водночас деякі активісти вважають такий крок подальшим наступом на свободу вираження думок у країні.

Уряд Оману наразі не надав коментарів, однак телекомунікаційний регулятор заявив, що застосунок був заблокований через відсутність належного дозволу.

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 – Аналогічні комунікаційні застосунки повинні отримати дозвіл від влади, – заявили у відомстві.

У лютому 2021 року Китай став першою країною, яка заблокувала Clubhouse.

Соціальна мережа була створена на початку 2020 року. У 2021 році вона набула популярності після дискусії, яку провели на цій платформі засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск і керівник компанії Robinhood Влад Тенев.

Clubhouse

Закрита соцмережа Clubhouse знайшла розробника, який займатиметься створенням Android-версії застосунку.

Clubhouse для Android-користувачів створюватиме Мопева Огундипе, яка з 2014 року займається розробкою програмного забезпечення для Google.

Джерело: Reuters

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