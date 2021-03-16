Бесславный генерал и врач: в Бразилии уволили третьего министра здравоохранения

С начала пандемии коронавируса в Бразилии уволили уже третьего министра здравоохранения.

Министр Эдуардо Пазуелло, не имея никакого опыта в здравоохранении, углубил кризис и спровоцировал рекордный рост смертности.

Когда в мае прошлого года президент Джаир Болсонаро назначил генерала армии министром здравоохранения, от коронавируса в Бразилии умерло почти 15 тыс. граждан.

В течение 10 месяцев пребывания Пазуелло в должности число смертей возросло почти до 280 тыс., и крупнейшее государство Южной Америки оказалась в наиболее смертоносной фазе эпидемии.

В бразильском обществе Эдуардо Пазуелло получил прозвище Песаделло (с португальского — Кошмар).

После его увольнения многие граждане и политические деятели заговорили и о возможной отставке самого президента Джаира Болсонаро, который долгое время не замечал ошибок министра здравоохранения.

Коронавирус в Бразилии

По состоянию на 16 марта в Бразилии зарегистрировано более 11,5 млн случаев коронавируса.

Страна уже долгое время занимает второе место в мировом рейтинге распространения Covid-19, уступая лишь США.