Бесславный генерал и врач: в Бразилии уволили третьего министра здравоохранения

С начала пандемии коронавируса в Бразилии уволили уже третьего министра здравоохранения.
Министр Эдуардо Пазуелло, не имея никакого опыта в здравоохранении, углубил кризис и спровоцировал рекордный рост смертности.
Когда в мае прошлого года президент Джаир Болсонаро назначил генерала армии министром здравоохранения, от коронавируса в Бразилии умерло почти 15 тыс. граждан.
В течение 10 месяцев пребывания Пазуелло в должности число смертей возросло почти до 280 тыс., и крупнейшее государство Южной Америки оказалась в наиболее смертоносной фазе эпидемии.
В бразильском обществе Эдуардо Пазуелло получил прозвище Песаделло (с португальского — Кошмар).
После его увольнения многие граждане и политические деятели заговорили и о возможной отставке самого президента Джаира Болсонаро, который долгое время не замечал ошибок министра здравоохранения.
Коронавирус в Бразилии
По состоянию на 16 марта в Бразилии зарегистрировано более 11,5 млн случаев коронавируса.
Страна уже долгое время занимает второе место в мировом рейтинге распространения Covid-19, уступая лишь США.