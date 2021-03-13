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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Пациенты умирали без кислорода: министр здравоохранения Иордании ушел в отставку

Министр здравоохранения Иордании Натир Обейдат ушел с должности по требованию семей умерших пациентов с коронавирусом.

Пациенты умирали без кислорода: министр здравоохранения Иордании ушел в отставку

На днях недалеко от столицы Иордании Аммана в правительственном госпитале из-за дефицита кислорода умерли шесть пациентов.

Когда в палатах закончился кислород, медики вместе с посетителями поспешили перенести кислородные аппараты, однако было поздно.

Как сообщили журналистам родственники пациентов, лечащихся в этом госпитале, в Covid-отделении был только один врач и две медсестры на 60 пациентов.

Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна распорядился провести расследование смертей в госпитале.

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Коронавирус в Иордании

С начала пандемии в Иордании было зафиксировано более 465 тыс. случаев коронавируса.

В результате осложнений, связанных с Covid-19, умерли уже 5,2 тыс. граждан. Это высокий показатель, поскольку население Иордании составляет только 10 млн.

Вакцинация от коронавируса в Иордании началась еще в январе. В рамках инициативы Covax страна получила 144 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

К концу 2021 правительство страны планирует вакцинировать 4 млн иорданцев.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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