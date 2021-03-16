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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Безславний генерал і лікар: у Бразилії звільнили третього міністра охорони здоров’я

З початку пандемії коронавірусу в Бразилії звільнили вже третього міністра охорони здоров’я.

Безславний генерал і лікар: у Бразилії звільнили третього міністра охорони здоров’я

Міністр Едуардо Пазуелло, не маючи жодного досвіду в охороні здоров’я, поглибив кризу та спровокував рекордне зростання смертності.

Коли у травні минулого року президент Джаїр Болсонаро призначив генерала армії міністром охорони здоров’я, від коронавірусу в Бразилії померло майже 15 тис. громадян.

Протягом 10 місяців перебування Пазуелло на посаді кількість смертей зросла майже до 280 тис., і найбільша держава Південної Америки опинилася в найбільш смертоносній фазі епідемії .

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У бразильському суспільстві Едуардо Пазуелло отримав прізвисько Песаделло (з португальської – Кошмар).

Після його звільнення чимало громадян та політичних діячів заговорили і про можливу відставку самого президента Джаїра Болсонаро, який довгий час не помічав помилок міністра охорони здоров’я.

Коронавірус в Бразилії

Станом на 16 березня в Бразилії зареєстровано понад 11,5 млн випадків коронавірусу.

Країна вже довгий час займає друге місце у світовому рейтингу поширення Covid-19, уступаючи лише США.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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