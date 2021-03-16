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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

С начала протестов в Мьянме убили почти 140 человек

В Мьянме с начала протестов убили 138 человек, в частности среди них есть женщины и дети.

протести у Мьянмі

Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил насилие, применяемое к мирным протестующим. По его словам, в Мьянме нарушают права людей, поэтому он призвал международное сообщество отреагировать на это.

Раньше 3 марта во Мьянме военнослужащие открыли огонь боевыми патронами по группам протестующих в нескольких городах страны. Тот день в ООН назвали самым кровавым с начала военного переворота — тогда, по неофициальным данным, убили по меньшей мере 38 человек.

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Протестующие призывают к освобождению высшего руководства, включая главу правительства Аун Сан Су Чжи, которую задержали во время переворота.

Протесты в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме начались 1 февраля 2021 года. Тогда военные Мьянмы отстранили от власти руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. На территории страны ограничивают доступ к интернету, поскольку протестующие с помощью социальных сетей организуют новые мероприятия.

Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Он Мьин и ряд других политиков находятся под арестом. Многие страны мира осудили такие действия военных и требуют, чтобы арестованных политиков освободили.

Источник: DW

Фото: Getty Images

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