У М’янмі з початку протестів вбили 138 людей, зокрема серед них є жінки та діти.

Про це повідомили в Організації Об’єднаних Націй. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш засудив насильство, яке застосовують до мирних протестувальників. За його словами, у М’янмі порушують права людей, тому він закликав міжнародну спільноту відреагувати на це.

Раніше 3 березня у М’янмі військовослужбовці відкрили вогонь бойовими патронами по групах протестувальників у декількох містах країни. Той день в ООН назвали найкривавішим з початку військового перевороту – тоді, за неофіційними даними, вбили щонайменше 38 людей.

Протестувальники закликають до звільнення вищого керівництва, зокрема й голову уряду Аунг Сан Су Чжи, яку затримали під час перевороту.

Протести у М’янмі

Масові протести у М’янмі почалися 1 лютого 2021 року. Тоді військові М’янми відсторонили від влади керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. На території країни обмежують доступ до інтернету, оскільки протестувальники за допомогою соціальних мереж організовують нові заходи.

Аун Сан Су Чжі, президент М’янми Він М’їн та низка інших політиків перебувають під арештом. Багато країн світу засудили такі дії військових та вимагають, щоб арештованих політиків звільнили.

Джерело: DW