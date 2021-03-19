19 марта Танзанию впервые в истории возглавила женщина – Самия Сулуху Хасан. До этого она занимала должность вице-президента страны.

Хасан приняла присягу, пообещав поддерживать конституцию восточноафриканской страны.

Свидетелями инаугурации стали члены кабинета министров и бывшие президенты Танзании Али Хасан Мвини, Джакая Киквете и Абейд Каруме.

Хасан стала президентом через два дня после объявления о смерти ее предшественника Джона Магуфули. Последний отрицал, что Covid-19 является проблемой для Танзании, и заявлял, что национальная молитва уничтожит болезнь в стране.

За несколько недель до смерти Магуфули признал, что вирус опасен.

В своем первом публичном обращении на посту президента Хасан объявила о введении 21-дневного траура по Магуфули и проведении церемонии прощания с экс-президентом 22 и 25 марта.

– Сегодня неудачный день для речи, потому что у меня на сердце рана. Все остальные присяги в моей жизни были в счастье. Сегодня я приняла самую высокую присягу во время траура. Пора похоронить наши разногласия и проявить любовь друг к другу. Надо взяться за руки и двигаться вперед, чтобы построить новую Танзанию, к которой стремился президент Магуфули, – сказала она.

Смерть Джона Магуфули

17 марта Самия Сулуху Хасан объявила о смерти Джона Магуфули. Согласно официальному сообщению, президент Танзании умер от сердечной недостаточности.

Однако оппозиционный лидер Тунда Лиссу утверждает, что президент умер от Covid-19.