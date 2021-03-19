19 березня Танзанію вперше в історії очолила жінка – Самія Сулуху Хасан. До цього вона обіймала посаду віце-президента країни.

Хасан прийняла присягу, пообіцявши підтримувати конституцію східноафриканської країни.

Свідками інавгурації стали члени кабінету міністрів та колишні президенти Танзанії Алі Хасан Мвіні, Джакая Кіквете та Абейд Каруме.

Хасан стала президентом через два дні після оголошення про смерть її попередника Джона Магуфулі. Останній заперечував, що Covid-19 є проблемою для Танзанії, та заявляв, що національна молитва знищить хворобу в країні.

За кілька тижнів до смерті Магуфулі визнав, що вірус є небезпечним.

У своєму першому публічному зверненні на посаді президента Хасан повідомила про запровадження 21-денної жалоби за Магуфулі та проведення церемонії прощання з екс-президентом 22 та 25 березня.

– Сьогодні невдалий день для промови, бо в мене на серці рана. Усі решта присяг у моєму житті були в щасті. Сьогодні я склала найвищу присягу під час трауру. Настав час поховати наші розбіжності й виявити любов одне до одного. Треба взятись за руки й рухатися вперед, щоб побудувати нову Танзанію, до якої прагнув президент Магуфулі, – сказала вона.

Смерть Джона Магуфулі

17 березня Самія Сулуху Хасан оголосила про смерть Джона Магуфулі. Відповідно до офіційного повідомлення, президент Танзанії помер від серцевої недостатності.

Однак опозиційний лідер Тунду Ліссу стверджує, що президент помер від Covid-19.