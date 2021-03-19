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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Как мировая экономика восстанавливается после пандемии: ООН улучшила прогноз

В 2021 году мировая экономика вырастет на 4,7%, а не на 4,3%, как прогнозировалось в сентябре прошлого года. Об этом говорится в мартовском отчете Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

ввп, економіка

По мнению аналитиков ООН, этот рост произойдет благодаря более сильному восстановлению в США, где есть прогресс с вакцинацией, а также принята антикоронавирусная программа объемом $1,9 трлн.

В то же время из-за пандемии размер мирового ВВП в 2021 году будет на $10 трлн меньше. При этом многие развивающиеся страны пострадают больше всего.

– Ожидается, что восстановление мировой экономики, начавшееся в третьем квартале  2020 года, продлится до 2021 года, хотя и с большой неравномерностью и непредсказуемостью, что отражает эпидемиологические, политические и координационные неопределенности, – говорится в докладе.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также улучшило прогноз роста мировой экономики в 2021 году – до 6,1%.

В декабре прошлого года его аналитики ожидали роста на 5,3%.

Источник: UNCTAD

Фото: Dreamstime

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