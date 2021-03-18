Украинская экономика в 2021 вырастет на 5%, но в 2022 ожидается падение — прогноз ОП

Офис президента ожидает роста украинской экономики на 5,1% в 2021 году, а в 2023-м — на 4%.

Такой прогноз озвучил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов. Однако, по его словам, рост украинской экономики в 2022 году может составить 2,8%. На него повлияет эффект пандемии.

— Из-за падения инвестиций в прошлом году у нас будет отрицательный эффект на ВВП. Его рост через год, в 2022 году, составит 2,8%, но потом показатель валового внутреннего продукта возобновится до 4%, — отметил он во время форума Украина 30.

Также Тимофей Милованов добавил, что инфляция в 2021 году ожидается на уровне 7,3%, в 2022 и 2023-м — 5,4% и 5% соответственно. В то же время курс гривны на конец 2021 года прогнозируется на уровне 29,4 грн/$, на конец 2022 — 30,2 грн/$, 2023 — 31 грн/$.

Кроме того, в Офисе президента ожидают, что средняя учетная ставка Нацбанка в этом году составит 6,6% годовых, в 2022 году — 6,9%, а в 2023-м — 7,2%.

Накануне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало прогноз, предусматривающий, что украинская экономика в 2021 году вырастет на 4%.

Также, по оценкам агентства, среднегодовая инфляция ускорится с 2,7% в 2020 году до 7,7% в 2021-м.