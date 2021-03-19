Як світова економіка відновлюється після пандемії: ООН поліпшила прогноз

У 2021 році світова економіка зросте на 4,7%, а не на 4,3%, як прогнозувалося у вересні минулого року. Про це йдеться в березневому звіті Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD).

На думку аналітиків ООН, це зростання відбудеться завдяки більш сильному відновленню у США, де є прогрес з вакцинацією, а також ухвалена антикоронавірусна програма обсягом $1,9 трлн.

Водночас через пандемію розмір світового ВВП в 2021 році буде на $10 трлн менше. Найбільше постраждають країни, що розвиваються.

– Очікується, що відновлення світової економіки, що почалося в третьому кварталі 2020 року, триватиме до 2021 року, хоча і з великою нерівномірністю і непередбачуваністю, що відображає епідеміологічні, політичні та координаційні невизначеності, – йдеться в доповіді.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings також поліпшило прогноз зростання світової економіки в 2021 році – до 6,1%.

У грудні минулого року його аналітики очікували зростання на 5,3%.

Джерело: UNCTAD