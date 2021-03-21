Главный стадион Франции превратят в центр Covid-вакцинации

Во Франции решили временно переоборудовать главный стадион страны Stade de France в крупнейший центр вакцинации против коронавируса.

Власти французского департамента Сен-Сен-Дени надеется, что такое решение позволит ежедневно вакцинировать тысячи французов, которые не могут оперативно этого сделать, ведь больницы переполнены.

— Хотя, по официальной статистике, более 50% людей старше 75 лет в Сен-Дени уже вакцинированы, мы призываем открыть вакцинацию для новой категории, — сказал глава департамента Сен-Сен-Дени Стефан Труссель.

Стадион Stade de Franc рассчитан на более 80 тыс. зрителей. На нем проводят домашние матчи сборные Франции по футболу и регби.

В то же время это первый переоборудованный спортивный комплекс во Франции. Недавно подобный центр вакцинации открыли на стадионе Велодром в городе Марсель.

Вакцинация в Украине

По состоянию на утро 21 марта уже 108 309 украинцев вакцинировались от коронавируса. За сутки медики привили 3 968 человек.

В сутки наибольше человек привили в Киевской области — 550. За весь период лидером по количеству вакцинированных является Донецкая область. Там иммунизировали 8 244 человека.

Источник: Le Parisien