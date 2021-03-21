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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Головний стадіон Франції перетворять на центр Covid-вакцинації

У Франції вирішили тимчасово переобладнати головний стадіон країни Stade de France у найбільший центр вакцинації проти коронавірусу.

Головний стадіон Франції перетворять на центр Covid-вакцинації

Влада французького департаменту Сен-Сен-Дені сподівається, що таке рішення дозволить щодня вакцинувати тисячі французів, які не можуть оперативно цього зробити, адже лікарні переповнені.

– Хоча, за офіційною статистикою, понад 50% людей старше 75 років у Сен-Дені вже вакциновані, ми закликаємо відкрити вакцинацію для нової категорії, – сказав очільник департаменту Сен-Сен-Дені Стефан Труссель.

Стадіон Stade de Franc розрахований на понад 80 тисяч глядачів. На ньому проводять домашні матчі збірні Франції по футболу і регбі.

Водночас це перший переобладнаний спортивний комплекс у Франції. Нещодавно подібний центр вакцинації відкрили на стадіоні Велодром у місті Марсель.

Вакцинація в Україні

Станом на ранок 21 березня уже 108 309 українців вакцинувалися від коронавірусу. За добу медики прищепили 3 968 осіб.

За добу найбільше осіб прищепили у Київській області – 550. За весь період лідером за кількістю вакцинованих є Донецька область. Там імунізували 8 244 особи.

Джерело: Le Parisien

Фото: Depositphotos

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