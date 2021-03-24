Газета The Times спутала на карте Украину и Беларусь

Ежедневная британская газета The Times допустила ошибку, перепутав Украину с Беларусью. Точнее, на карте оказалось две Беларуси.

На развороте, где находилась карта с коронавирусной ситуацией в Европе, можно увидеть разрисованные страны в разных цветах, — синем, голубом, желтом и розовом, в зависимости от темпов роста заболеваемости.

На карте изображена территория Украины, а рядом Беларусь. Украина обозначена розовым цветом (+43,8%), а Беларусь — желтым (+15,5%). Впрочем по подписи территории обоих государств значатся как Беларусь.

Этот номер вышел в печать во вторник, 23 марта. Также печатная версия доступна для просмотра онлайн.

Издание пока не прокомментировало ошибку но и не извинялось за нее.

Читайте Газета New York Post назвала Киев российским

В Испании телеканал опубликовал карту Украины без Крыма

В июне прошлого года на онлайн-карте по распространению коронавируса испанский телеканал RTVE обозначил Крым коричневым цветом, как и территорию России.

В конце мая подобный конфуз произошел с популярной французской газетой Le Monde, которая опубликовала карту коронавируса с “российским” Крымом.