На онлайн-карте по распространению Covid-19 в мире испанский телеканал RTVE обозначил Крым коричневым цветом, как и территорию России.

Также, если навести курсор на полуостров, высвечивается информация о количестве инфицированных и летальных случаев от коронавируса в РФ.

В конце мая подобный конфуз произошел с популярной французской газетой Le Monde, которая обнародовала карту коронавируса с “российским” Крымом.

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В то же время страны Евросоюза, в которые входят Испания и Франция, признали оккупацию Крыма Россией незаконной и ввели санкции против РФ.

В частности, 10 июня 2020 года ЕС еще на год продлил запрет европейским компаниям инвестировать в оккупированный Крым и импортировать товары из полуострова.

Однако ситуации с публикацией мировыми СМИ карт, на которых Украина без Крыма, случаются регулярно.

Источник: RTVE