PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Испании телеканал опубликовал карту Украины без Крыма

На онлайн-карте по распространению Covid-19 в мире испанский телеканал RTVE обозначил Крым коричневым цветом, как и территорию России.

Также, если навести курсор на полуостров, высвечивается информация о количестве инфицированных и летальных случаев от коронавируса в РФ.

В конце мая подобный конфуз произошел с популярной французской газетой Le Monde, которая обнародовала карту коронавируса с “российским” Крымом.

В Іспанії телеканал опублікував карту України без Криму

ЧитайтеЗеленский о Крыме: Россия не хочет обсуждать этот вопрос

В то же время страны Евросоюза, в которые входят Испания и Франция, признали оккупацию Крыма Россией незаконной и ввели санкции против РФ.

В частности, 10 июня 2020 года ЕС еще на год продлил запрет европейским компаниям инвестировать в оккупированный Крым и импортировать товары из полуострова.

Однако ситуации с публикацией мировыми СМИ карт, на которых Украина без Крыма, случаются регулярно.

Источник: RTVE

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка