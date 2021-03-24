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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Газета The Times сплутала на карті Україну та Білорусь

Щоденна британська газета The Times припустилася помилки, переплутавши Україну з Білоруссю. Точніше, на карті виявилося дві Білорусі.

газета The Times

На розвороті, де містилася карта з коронавірусною ситуацією у Європі, можна побачити розмальовані країни у різних кольорах, – синьому, блакитному, жовтому та рожевому, в залежності від темпів зростання захворюваності.

На мапі зображена територія України, а поруч Білорусь. Україна позначена рожевим кольором (+43,8%), а Білорусь – жовтим (+15,5%). Втім за підписом території обох держав значаться як Білорусь.

украина позначена білоруссю

Цей номер вийшов у друк у вівторок, 23 березня. Також друкована версія доступна для перегляду онлайн.

Видання наразі не прокоментувало помилку та не перепрошувало за неї.

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В Іспанії телеканал опублікував карту України без Криму

У червні минулого року на онлайн-карті щодо поширення коронавірусу іспанський телеканал RTVE позначив Крим коричневим кольором, як і територію Росії.

Наприкінці травня подібний конфуз стався з популярною французькою газетою Le Monde, яка оприлюднила карту коронавірусу з “російським” Кримом.

Фото: Depositphotos

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