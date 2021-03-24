PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

19 стран создали платформу по привлечению к ответственности режима Лукашенко

Европа, США и Канада поддержали создание Международной платформы для привлечения к ответственности режима Александра Лукашенко в Беларуси. Площадка будет документировать случаи применения насилия и пыток в стране.

останній диктатор Європи

International Accountability Platform for Belarus будет документировать серьезные нарушения прав человека, которые произошли в Беларуси во время и после президентских выборов в 2020 году. В будущем эти материалы могут использоваться для привлечения виновных к ответственности.

Платформу поддержали Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швейцария, Великобритания и США.

— Ми продолжим привлекать власти Беларуси к ответственности и призывать к прекращению систематического преследования мирных демократических движений и немедленному прекращению насилия и применения пыток, — говорится в заявлении стран.

Независимую международную правозащитную площадку возглавили правозащитники из датского института против пыток Dignity, британского Redress, белорусского правозащитного центра Вясна и международного комитета по расследованию пыток в Беларуси.

Читайте
ЕС разрабатывает новый пакет санкций против Беларуси - СМИ

Протесты в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. По их результатам победу снова одержал Александр Лукашенко.

После объявления результатов страну охватили акции протеста. Возмущенные этим белорусы вышли на мирные митинги, против которых власти применяли силу и массово задерживали людей.

Подробнее о протестах в Беларуси — читайте на Фактах ICTV.

Источник: МИД Латвии

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка