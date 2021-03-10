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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

ЕС разрабатывает новый пакет санкций против Беларуси — СМИ

Европейский союз начал подготовку очередного пакета санкций против Беларуси.

останній диктатор Європи

Четвертый пакет санкций, вероятно, будет направлен против полицейских и представителей служб безопасности, но вряд ли коснется “кошельков” Лукашенко.

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Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Санкции ЕС против Беларуси

25 февраля Европейский суд сообщил о продлении санкций против Беларуси до 28 февраля 2022 года.

Санкции направлены на высших должностных лиц страны, которые несут ответственность за фальсификацию выборов, репрессии против журналистов, оппозиционеров и силовые разгоны мирных митингующих.

Фото: Depositphotos

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