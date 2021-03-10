Европейский союз начал подготовку очередного пакета санкций против Беларуси.

Четвертый пакет санкций, вероятно, будет направлен против полицейских и представителей служб безопасности, но вряд ли коснется “кошельков” Лукашенко.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

work on a 4th EU sanctions package on #Belarus has slowly started. I predict that they will focus more on targeting police/security officials rather than going after “the money” behind the regime but it is still early days — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 10, 2021

Санкции ЕС против Беларуси

25 февраля Европейский суд сообщил о продлении санкций против Беларуси до 28 февраля 2022 года.

Санкции направлены на высших должностных лиц страны, которые несут ответственность за фальсификацию выборов, репрессии против журналистов, оппозиционеров и силовые разгоны мирных митингующих.