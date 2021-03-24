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Анастасія Рогожінська |

19 країн створили платформу з притягнення до відповідальності режиму Лукашенка

Європа, США та Канада підтримали створення Міжнародної платформи для притягнення до відповідальності режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Майданчик документуватиме випадки застосування насильства і тортур у країні.

останній диктатор Європи

International Accountability Platform for Belarus документуватиме серйозні порушення прав людини, що сталися у Білорусі під час та після президентських виборів у 2020 році.

У майбутньому ці матеріали можуть використати для притягнення винних до відповідальності.

Платформу підтримали Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Велика Британія та США.

— Ми продовжимо процес притягнення влади Білорусі до відповідальності і закликаємо припинити систематичне переслідування мирних демократичних рухів та негайного припинення насильства й застосування тортур, — йдеться у заяві країн.

Незалежний міжнародний правозахисний майданчик очолили правозахисники з данського інституту проти тортур Dignity, британського Redress, білоруського правозахисного центру Вясна та міжнародного комітету з розслідування тортур у Білорусі.

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Протести у Білорусі

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. За їхніми результатами перемогу знову здобув Олександр Лукашенко.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Обурені цим білоруси вийшли на мирні мітинги, проти яких влада застосовувала силу та масово затримувала людей.

Детальніше про протести у Білорусі – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МЗС Латвії

Фото: Depositphotos

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