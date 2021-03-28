В Барселоне устроили концерт на 5 тыс. зрителей ради эксперимента

В Барселоне состоялся рок-концерт группы Love of Lesbians, который посетили 5 тыс. xеловек. Сначала всех зрителей протестировали на наличие коронавируса.

Этот концерт устроили ради эксперимента, чтобы проверить, можно ли устраивать подобные развлекательные мероприятия.

Событие состоялось на спортивной арене Палау-Сан-Жорди, которая вмещает 24 тыс. зрителей. Такое огромное количество людей присутствовало впервые в Барселоне с начала пандемии на подобном мероприятии.

Все билеты на концерт распродали. Их стоимость была от €23 до €28, включавшая тест на коронавирус и выдачу защитной маски для лица, которую обязательно надо было носить в помещении.

— Добро пожаловать на один из самых трогательных концертов в нашей жизни. Прошло полтора года с тех пор, как мы последний раз выходили на сцену как группа. Некоторые музыканты не могут сдержать эмоций, — сказал публике солист группы Санти Бальмес.

Среди желающих попасть на концерт только шестеро сдали положительные тесты на коронавирус. К участию в эксперименте допустили только лица в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих смартфоны, которые способны показывать результаты теста.

Если кто-то из посетителей концерта инфицируется вирусом в течение следующих нескольких недель после концерта, то они должны сообщить группе исследователей о заболевании.

Далее на основе этих данных специалисты проанализируют уровень заражения среди 5 тыс. посетителей по сравнению со средними показателями по стране. Тогда сделают выводы относительно риска заразиться посещая подобные массовые мероприятия.

В Израиле провели первый концерт с начала пандемии

В феврале в Израиле провели первый концерт с начала пандемии коронавируса. Культурное мероприятие состоялось в столице страны Тель-Авиве, однако попасть туда можно было не всем.

Посетить концерты могли лишь люди, переболевшие Covid-19, или которые имеют так называемую зеленую карточку. Ее выдают пациентам, которые получили две прививки вакциной.