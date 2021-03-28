У Барселоні влаштували концерт на 5 тис. глядачів заради експерименту

У Барселоні відбувся рок-концерт гурту Love of Lesbians, який відвідали 5 тис. осіб. Спершу всіх глядачів протестували на наявність коронавірусу.

Цей концерт влаштували заради експерименту, щоб перевірити, чи можна влаштовувати подібні розважальні заходи.

Подія відбулася на спортивній арені Палау-Сан-Жорді, що вміщує 24 тис. глядачів. Така величезна кількість людей була присутня вперше у Барселоні з початку пандемії на подібному заході.

Всі квитки на концерт розпродали. Їхня вартість була від €23 до €28, що включало тест на коронавірус та видачу захисної маски для обличчя, яку обов’язково треба було носити у приміщенні.

— Ласкаво прошу на один із найбільш зворушливих концертів у нашому житті. Минуло півтора року відтоді, як ми востаннє виходили на сцену як гурт. Деякі музиканти не можуть стримати емоцій, – сказав публіці соліст гурту Санті Бальмес.

Серед охочих потрапити на концерт лише шестеро здали позитивні тести на коронавірус. До участі в експерименті допустили лише осіб у віці від 18 до 65 років, котрі мають смартфони, що можуть показувати результати тесту.

Якщо хтось із відвідувачів концерту інфікується вірусом впродовж наступних кількох тижнів після концерту, то вони повинні повідомити групі дослідників про захворювання.

Далі на основі цих даних фахівці проаналізують рівень зараження серед 5 тис. відвідувачів порівняно із середніми показниками по країні. Тоді зроблять висновки щодо ризику заразитися відвідуючи подібні масові заходи.

В Ізраїлі провели перший концерт з початку пандемії

У лютому в Ізраїлі провели перший концерт з початку пандемії коронавірусу. Культурний захід відбувся у столиці країни Тель-Авіві, однак потрапити туди можна було не всім.

Відвідати концерти могли лише люди, які перехворіли на Covid-19, або які мають так звану зелену картку. Її видають пацієнтам, які отримали два щеплення вакциною.