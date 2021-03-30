Канада ввела санкции против РФ за оккупацию Крыма

Правительство Канады ввело санкции против Российской Федерации за оккупацию территории Крыма и Севастополя.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады на официальном сайте.
Под санкции попали четыре предприятия и два человека.
Кто попал под санкции
- генеральный директор Гранд Сервис Экспресс (оператора железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов;
- глава Мостотреста Леонид Рыженькин;
- ОАО Ленпромтранспроект;
- ФГУП Крымская железная дорога;
- Крымская первая страховая компания;
- ОАО Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск.
Санкции Канады против РФ
Ранее в Канаде ввели санкции против девяти госслужащих Российской Федерации из-за систематических нарушений прав человека в РФ. Тогда под санкции попали, в частности, директор ФСБ России Александр Бортников, директор ФСИН России Александр Калашников, а также глава Росгвардии Виктор Золотов.
Таким образом чиновникам заморозили финансовые активы, а также другим лицам запретили предоставлять политикам финансовую помощь.
Европейский союз также ввел санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Тогда санкции коснулись шести чиновников РФ. В частности, политикам запретили въезд в страны Евросоюза, а их финансовые активы заморозили.