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Факты / Мир / Росія
Юлія Захарченко |

Канада ввела санкции против РФ за оккупацию Крыма

Правительство Канады ввело санкции против Российской Федерации за оккупацию территории Крыма и Севастополя.

Канада

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады на официальном сайте.

Под санкции попали четыре предприятия и два человека.

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Кто попал под санкции

  • генеральный директор Гранд Сервис Экспресс (оператора железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов;
  • глава Мостотреста Леонид Рыженькин;
  • ОАО Ленпромтранспроект;
  • ФГУП Крымская железная дорога;
  • Крымская первая страховая компания;
  • ОАО Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск.

Санкции Канады против РФ

Ранее в Канаде ввели санкции против девяти госслужащих Российской Федерации из-за систематических нарушений прав человека в РФ. Тогда под санкции попали, в частности, директор ФСБ России Александр Бортников, директор ФСИН России Александр Калашников, а также глава Росгвардии Виктор Золотов.

Таким образом чиновникам заморозили финансовые активы, а также другим лицам запретили предоставлять политикам финансовую помощь.

Европейский союз также ввел санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Тогда санкции коснулись шести чиновников РФ. В частности, политикам запретили въезд в страны Евросоюза, а их финансовые активы заморозили.

Фото: Pixabay

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