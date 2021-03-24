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Факты / Мир / Росія
Юлія Захарченко |

Канада ввела санкции против российских чиновников

В Канаде ввели новые санкции против девяти госслужащих Российской Федерации из-за систематических нарушений прав человека в РФ.

Канада

Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Марк Гарно. По его словам, таким решением Канада стремится привлечь внимание к ситуации с правами человека в России.

Гарно отмечает, что совместно с партнерами они будут продолжать давить на правительство РФ для освобождения российского оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, незаконно взятых под стражу. По его словам, грубые нарушения прав человека Россией не останутся без ответа.

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Кто попал под санкции

  • директор ФСБ России Александр Бортников;
  • директора ФСИН России Александр Калашников;
  • первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко;
  • генеральный прокурор РФ Игорь Краснов;
  • заместитель министра обороны РФ Павел Попов;
  • заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко;
  • руководитель управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;
  • глава Росгвардии Виктор Золотов;
  • представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Санкции предусматривают замораживание активов чиновников и запрет торговать имуществом, а также другим лицам запрещено предоставлять должностным лицам финансовую помощь.

Санкции ЕС против России

Европейский союз ввел санкции из-за отравления Алексея Навального. В частности санкции касаются шести госслужащих Российской Федерации.

В частности политикам запрещен въезд в Евросоюз, также их финансовые активы на территории Европейского союза замораживаются.

Источник: Правительство Канады

Фото: Pixabay

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