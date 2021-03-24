Канада ввела санкции против российских чиновников

В Канаде ввели новые санкции против девяти госслужащих Российской Федерации из-за систематических нарушений прав человека в РФ.
Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Марк Гарно. По его словам, таким решением Канада стремится привлечь внимание к ситуации с правами человека в России.
Гарно отмечает, что совместно с партнерами они будут продолжать давить на правительство РФ для освобождения российского оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, незаконно взятых под стражу. По его словам, грубые нарушения прав человека Россией не останутся без ответа.
Кто попал под санкции
- директор ФСБ России Александр Бортников;
- директора ФСИН России Александр Калашников;
- первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко;
- генеральный прокурор РФ Игорь Краснов;
- заместитель министра обороны РФ Павел Попов;
- заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко;
- руководитель управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;
- глава Росгвардии Виктор Золотов;
- представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Санкции предусматривают замораживание активов чиновников и запрет торговать имуществом, а также другим лицам запрещено предоставлять должностным лицам финансовую помощь.
Санкции ЕС против России
Европейский союз ввел санкции из-за отравления Алексея Навального. В частности санкции касаются шести госслужащих Российской Федерации.
В частности политикам запрещен въезд в Евросоюз, также их финансовые активы на территории Европейского союза замораживаются.
Источник: Правительство Канады