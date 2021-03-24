Канада ввела санкции против российских чиновников

В Канаде ввели новые санкции против девяти госслужащих Российской Федерации из-за систематических нарушений прав человека в РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Марк Гарно. По его словам, таким решением Канада стремится привлечь внимание к ситуации с правами человека в России.

Гарно отмечает, что совместно с партнерами они будут продолжать давить на правительство РФ для освобождения российского оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, незаконно взятых под стражу. По его словам, грубые нарушения прав человека Россией не останутся без ответа.

Читайте Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях

Кто попал под санкции

директор ФСБ России Александр Бортников;

директора ФСИН России Александр Калашников;

первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко;

генеральный прокурор РФ Игорь Краснов;

заместитель министра обороны РФ Павел Попов;

заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко;

руководитель управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;

глава Росгвардии Виктор Золотов;

представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Санкции предусматривают замораживание активов чиновников и запрет торговать имуществом, а также другим лицам запрещено предоставлять должностным лицам финансовую помощь.

Санкции ЕС против России

Европейский союз ввел санкции из-за отравления Алексея Навального. В частности санкции касаются шести госслужащих Российской Федерации.

В частности политикам запрещен въезд в Евросоюз, также их финансовые активы на территории Европейского союза замораживаются.

Источник: Правительство Канады