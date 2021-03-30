Канада ввела санкції проти РФ за окупацію Криму

Уряд Канади ввів санкції проти Російської Федерації за окупацію території Криму та Севастополя.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади на офіційному сайті.

Під санції потрапили чотири підприємства та двоє осіб.

Хто потрапив під санкції

генеральний директор Гранд Сервіс Експреса (оператора залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганів;

глава Мостотреста Леонід Риженькін;

ВАТ Ленпромтранспроект;

ФГУП Кримська залізниця;

Кримська перша страхова компанія;

ВАТ Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ.

Санкції Канади проти РФ

Раніше в Канаді ввели санкції проти дев’яти держслужбовців Російської Федерації через систематичні порушення прав людини в РФ. Тоді під санкції потрапили, зокрема, директор ФСБ Росії Олександр Бортніков, директор ФСВП Росії Олександр Калашников, а також глава Росгвардії Віктор Золотов.

Таким чином чиновникам заморозили фінансові активи, а також іншим особам заборонили надавати політикам фінансову допомогу.

Європейський союз також ввів санкції проти Росії через отруєння Олексія Навального. Тоді санкції торкнулися шести чиновників РФ. Зокрема, політикам заборонили в’їзд до країн Євросоюзу, а їхні фінансові активи заморозили.