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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Источник вируса до сих пор не определен: ВОЗ опубликовала доклад на 120 страницах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад из 120 страниц по итогам поездки своих экспертов в Китай в феврале.

ВООЗ здание

Во время поездки ученые ВОЗ должны были выяснить происхождение коронавируса.

В документе говорится, что первоисточник вируса SARS-CoV-2 до сих пор не обнаружен. Следовательно, все гипотезы о происхождении Covid-19 продолжают рассматривать.

Лабораторное происхождение Covid-19 в докладе ВОЗ назвали крайне маловероятным: коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.

Еще одной гипотезой, которую в ВОЗ признали возможной, но менее вероятной, это прямое распространение или заражение через замороженные продукты.

В начале года эксперты ВОЗ поехали в китайский Ухань, где впервые обнаружили Covid-19, чтобы определить источник пандемии.

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По итогам поездки ученые заявили, что этот вопрос все еще остается открытым. В феврале во время пресс-конференции, эксперт ВОЗ Петер Бен Эмбарек заявил, что участники миссии ВОЗ считают крайне маловероятным лабораторное происхождении коронавируса.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Фото: Depositphotos

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