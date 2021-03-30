Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала доповідь на 120 сторінках за підсумками поїздки своїх експертів до Китаю у лютому.

Під час поїздки вчені ВООЗ мали з’ясувати походження коронавірусу.

У документі йдеться, що першоджерело вірусу SARS-CoV-2 досі не виявлене. Відтак, усі гіпотези щодо походження Covid-19 продовжують розглядати.

Лабораторне походження Covid-19 у доповіді ВООЗ назвали вкрай малоймовірним: коронавірус, найімовірніше, передався людині від кажанів через іншу тварину.

Ще однією гіпотезою, яку у ВООЗ визнали можливою, але менш імовірною, це пряме поширення або зараження через заморожені продукти.

На початку року експерти ВООЗ поїхали в китайський Ухань, де вперше виявили Covid-19, щоб визначити джерело пандемії.

За підсумками поїздки вчені заявили, що це питання все ще залишається відкритим. У лютому під час прес-конференції, експерт ВООЗ Петер Бен Ембарек заявив, що учасники місії ВООЗ вважають вкрай малоймовірним лабораторне походження коронавірусу.