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Факты / Мир / Росія
Марія Степанюк |

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €120 тыс. отцу убитых братьев в Дагестане

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить €120 тыс. Муртазале Гасангусейнову. Двух сыновей мужчины убили 23 августа 2016 года в российском Дагестане.

Європейський суд з прав людини

Силовики пытались выдать их за террористов, однако родственникам удалось добиться полной реабилитации братьев.

30 марта 2021 года ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили ст. 2 Европейской конвенции о правах человека — Право на жизнь.

Также суд обязал предоставить доступ родственникам братьев ко всем материалам уголовного дела.

Убийство братьев Гасангусейнових

На момент гибели Наби Гасангусейнову было 17 лет, его брату Гасангусейну Гасангусейнову — 19 лет. Их убили неподалеку от поселка Гоор-Хиндах в Шамильському районе Дегестана 23 августа 2016 года.

Дагестанские силовики сначала настаивали на версии о ликвидации двух боевиков, а Следственный комитет возбудил в отношении братьев уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном хранение и обороте оружия.

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Родственники и соседи семьи заметили противоречия в деле. На теле одного из братьев они посчитали до девяти пулевых отверстий, а на теле другого — более десяти. При этом на военных куртках, в которых нашли братьев, у каждого было по одному отверстию.

Муртазала Гасангусейнов

Муртазала Гасангусейнов на пикете. Фото: Джамбулат Гасанов

Семья Гасангусейнових заявляла, что их не допускают к материалам уголовного дела, а убийцы братьев до сих пор не найдены.

Власти отвергали попытки родственников о встрече, пока на протесты в защиту семьи не начали выходить другие дагестанцы.

Источник: ЕСПЧ

Фото: Depositphotos

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