PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Світ / Росія
Марія Степанюк |

ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити €120 тис. батькові вбитих братів у Дагестані

Європейський суд із прав людини зобов’язав Росію виплатити €120 тис. Муртазалі Гасангусейнову. Двох синів чоловіка вбили 23 серпня 2016 року у російському Дагестані.

Європейський суд з прав людини

Силовики намагалися видати їх за терористів, проте родичам вдалося домогтися повної реабілітації братів.

30 березня 2021 року ЄСПЛ ухвалив, що російська влада порушила ст. 2 Європейської конвенції про права людини — Право на життя.

Також суд зобов’язав надати доступ родичам братів до всіх матеріалів кримінальної справи.

Вбивство братів Гасангусейнових

На момент загибелі Набі Гасангусейнову було 17 років, його брату Гасангусейну Гасангусейнову – 19 років. Їх вбили неподалік від селища Гоор-Хіндах у Шамільському районі Дегестану 23 серпня 2016 року.

Дагестанські силовики спершу наполягали на версії про ліквідацію двох бойовиків, а Слідчий комітет порушив щодо братів кримінальну справу за статтею про посягання на життя силовиків і незаконне зберігання та обіг зброї.

Читайте
У Європейський суд надійшла ще одна скарга України проти РФ

Родичі та сусіди сім’ї помітили суперечності у справі. На тілі одного з братів вони порахували до дев’яти кульових отворів, а на тілі іншого – понад десять. При цьому на військових куртках, в яких знайшли братів, в кожного було по одному отвору.

Муртазала Гасангусейнов

Муртазала Гасангусейнов на пікеті. Фото: Джамбулат Гасанов

Сім’я Гасангусейнових заявляла, що їх не допускають до матеріалів кримінальної справи, а вбивці братів досі не знайдені.

Влада відхиляла намагання родичів щодо зустрічі, поки на протести на захист сім’ї не почали виходити інші дагестанці.

Джерело: ЄСПЛ

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка