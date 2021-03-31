ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити €120 тис. батькові вбитих братів у Дагестані

Європейський суд із прав людини зобов’язав Росію виплатити €120 тис. Муртазалі Гасангусейнову. Двох синів чоловіка вбили 23 серпня 2016 року у російському Дагестані.

Силовики намагалися видати їх за терористів, проте родичам вдалося домогтися повної реабілітації братів.

30 березня 2021 року ЄСПЛ ухвалив, що російська влада порушила ст. 2 Європейської конвенції про права людини — Право на життя.

Також суд зобов’язав надати доступ родичам братів до всіх матеріалів кримінальної справи.

Вбивство братів Гасангусейнових

На момент загибелі Набі Гасангусейнову було 17 років, його брату Гасангусейну Гасангусейнову – 19 років. Їх вбили неподалік від селища Гоор-Хіндах у Шамільському районі Дегестану 23 серпня 2016 року.

Дагестанські силовики спершу наполягали на версії про ліквідацію двох бойовиків, а Слідчий комітет порушив щодо братів кримінальну справу за статтею про посягання на життя силовиків і незаконне зберігання та обіг зброї.

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Родичі та сусіди сім’ї помітили суперечності у справі. На тілі одного з братів вони порахували до дев’яти кульових отворів, а на тілі іншого – понад десять. При цьому на військових куртках, в яких знайшли братів, в кожного було по одному отвору.

Сім’я Гасангусейнових заявляла, що їх не допускають до матеріалів кримінальної справи, а вбивці братів досі не знайдені.

Влада відхиляла намагання родичів щодо зустрічі, поки на протести на захист сім’ї не почали виходити інші дагестанці.

Джерело: ЄСПЛ