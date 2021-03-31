Российский политик Алексей Навальный, который отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, объявил голодовку.

На такой шаг оппозиционер пошел потому, что к нему не пускают врача.

– Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает, – пояснил Алексей Навальный.

По его словам, вместо медицинской помощи его пытают лишением сна – будят восемь раз за ночь.

– Кроме того, администрация подговаривает зэков-активистов запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирали вокруг моей кровати. Те так и говорят: “Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет”, – отметил Алексей Навальный.







Ни врача, ни лекарств: Алексей Навальный объявил голодовку / 2 фотографии

Приговор Навальному

2 февраля суд вынес приговор Алексею Навальному по делу об Ив Роше – 3,5 года колонии общего режима. Поскольку почти год от этого срока Навальный уже отсидел за решеткой, он должен был провести еще 2 года и 8 месяцев.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы сократил этот срок еще на полтора месяца. С тех пор его срок составляет 2 года 6 месяцев и две недели.

Освободят политика в конце июля – начале августа 2023 года.

Источник: Алексей Навальный