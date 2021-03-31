Російський політик Олексій Навальний, який відбуває покарання у виправній колонії №2 у Покрові Володимирської області, оголосив голодування.

На такий крок опозиціонер пішов тому, що до нього не пускають лікаря.

– Я маю право запросити лікаря й отримати медикаменти. Ні того, ні того мені не дають. Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує, – пояснив Олексій Навальний.

За його словами, замість медичної допомоги його катують позбавленням сну, будячи вісім разів за ніч.

– Крім того, адміністрація підмовляє зеків-активістів залякувати рядових зеків, щоб ті не прибирали навколо мого ліжка. Ті так і кажуть: “Льошо, вибач, але ми тупо боїмося. Це ж Володимирська область. Життя зека коштує менше пачки цигарок”, – зазначив Олексій Навальний.







Ні лікаря, ні медикаментів: Олексій Навальний оголосив голодування / 2 фотографии

Вирок Навальному

2 лютого суд виніс вирок Олексію Навальному в справі про Ів Роше – 3,5 року колонії загального режиму. Оскільки майже рік із цього терміну Навальний уже відсидів, за ґратами він мав провести ще 2 роки та 8 місяців.

20 лютого Бабушкінський суд Москви скоротив цей термін ще на півтора місяці. Із того часу його термін становить 2 роки 6 місяців та два тижні.

Звільнять політика наприкінці липня – на початку серпня 2023 року.

Джерело: Олексій Навальний