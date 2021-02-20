20 лютого суд Москви залишив у силі рішення про заміну політику Олексію Навальному умовного вироку на реальний.

Однак йому зарахували час перебування під домашнім арештом із 30 грудня 2014 року по 18 лютого 2015 року.

– Півтора місяці скинули – уже нормально, – прокоментував вирок суду Олексій Навальний.

Адвокат Навального припускає, що його підзахисного можуть етапувати в колонію відразу цього рішення, передає видання ТАСС. Тепер термін Олексія Навального становить 2 роки 6 місяців та два тижні. Звільнять політика наприкінці липня – на початку серпня 2023 року.

Сторона захисту подаватиме касаційну скаргу на сьогоднішнє рішення суду.

Олексія Навального засудили в справі Ів Роше 30 грудня 2014 року. Йому призначили 3,5 роки позбавлення волі умовно й п’яти років випробувального терміну, який повинен був закінчитися 30 грудня 2019 року.

У серпні 2017 року термін продовжили до кінця 2020 року нібито через порушення Навальним його умов. Увесь цей час Навальний був зобов’язаний регулярно приходити й відмічатися у Федеральній службі виконання порань.

За два дні до закінчення терміну ФСВП оголосила, що нібито дізналася з журналу Lancet, що Навальний був виписаний із берлінської клініки Шаріте 20 вересня 2020 року, що свідчить про те, що він ухилявся від контролю і не приходив відмічатися.

Сам Навальний неодноразово пояснював, що після того, як його спочатку вивели з коми, а потім змогли виписати зі стаціонару, він проходив курс реабілітації: заново вчився ходити й тримати предмети. Як тільки політик зрозумів, що здоровий, він прилетів до Росії. Це сталося 17 січня 2021 року. В аеропорту його затримали.

2 лютого суд виніс вирок Олексію Навальному в справі про Ів Роше – 3,5 року колонії загального режиму. Оскільки майже рік із цього терміну Навальний уже відсидів, за ґратами він має провести ще 2 роки та 8 місяців. 20 лютого Бабушкінський суд Москви скоротив цей термін ще на півтора місяці.

20 лютого о 14.00 почнеться слухання у справі Олексія Навального про наклеп на ветерана. Кримінальне провадження про нього порушили через його коментарі до агітаційного ролику за поправки до Конституції РФ. Політик 2 червня у своєму Twitter назвав усіх, хто знявся у відео, “ганьбою країни” та “людьми без совісті”. Серед учасників відео був 94-річний ветеран Гнат Артеменко. У слідчому комітеті вирішили, що коментар Навального містив завідомо неправдиві відомості, які ганьблять честь і гідність ветерана.

Перше засідання у справі відбулось 5 лютого. Воно тривало близько восьми годин. Ветеран Артеменко виступав у суді через відеозв’язок, Навального привезли в суд особисто. Засідання перенесли на 12 лютого через сварки відповідача зі свідками звинувачення, зокрема з онуком Артеменка.

Ставлення США до справи Навального

США уважно стежать за розвитком подій у справі російського опозиціонера Олексія Навального та готові чинити тиск на країни, які загрожують загальнолюдським цінностям. Про це 17 лютого заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

За його словами, Росії протистоїть широка коаліція однодумців і партнерів, яка засуджує порушення прав людини в Росії.

Детальніше про ставлення США до справи Навального читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Медуза, Дождь