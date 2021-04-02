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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Шутка на 1 апреля: в Брюсселе люди пришли на фейковый концерт, их разогнала полиция

В столице Бельгии люди пришли на концерт, который оказался розыгрышем на 1 апреля. Около 2 тыс. человек собралось в местном парке, что в Брюсселе.

концерт у Брюсселі

Объявление о концерте было размещено в марте в Facebook — авторы поста обещали выступления популярных диджеев. Впоследствии они сообщили, что это была шутка, но многие люди все-таки пришли.

В связи с нарушением карантинных правил на место прибыли правоохранители. Некоторые люди отказывались расходиться и с криками “Свобода” начали бросать в полицейских бутылки и петарды.

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Представителям полиции пришлось применить слезоточивый газ. Согласно правилам карантина, в Бельгии нельзя собираться на улице в составе более четырех человек.

В результате правоохранители арестовали четырех нарушителей. По предварительным данным, в результате беспорядков пострадали трое полицейских и двое из толпы. Прокуроры начали расследование в отношении авторов объявления в Facebook.

Концерт в Барселоне на 5 тыс. зрителей

В Барселоне ради эксперимента провели концерт с участием 5 тыс. человек. В стоимость билета входил тест на коронавирус и средства защиты.

Это первое мероприятие в городе с таким количеством людей с начала пандемии. Сколько стоил билет на концерт, смотрите на Фактах ICTV.

Источник: ВВС

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