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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Жарт до 1 квітня: у Брюсселі люди прийшли на фейковий концерт, їх розігнала поліція

У столиці Бельгії люди прийшли на фейковий концерт, який виявився розіграшем на 1 квітня. Близько двох тис. осіб зібралося у місцевому парку, що у Брюсселі.

концерт у Брюсселі

Оголошення про концерт було розміщено у березні у Facebook – автори допису обіцяли виступи популярних діджеїв. Згодом вони повідомили, що це був жарт, але багато людей все-таки прийшли.

У зв’язку з порушенням карантинних правил на місце прибули правоохоронці. Деякі люди відмовлялися розходитися та з криками “Свобода” почали жбурляти у поліцейських пляшки та петарди.

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Представникам поліції довелося застосувати сльозогінний газ. Відповідно до правил карантину, у Бельгії не можна збиратися на вулиці у складі понад чотирьох осіб.

У результаті правоохоронці заарештували чотирьох порушників. За попередніми даними, внаслідок заворушень постраждало троє поліцейських і двоє людей з натовпу. Прокурори розпочали розслідування щодо авторів оголошення у Facebook.

Концерт у Барселоні на 5 тис. глядачів

У Барселоні заради експерименту провели концерт за участі 5 тис. осіб. У вартість квитка входив тест на коронавірус  та засоби захисту.

Це перший захід у місті з такою кількістю людей з початку пандемії. Скільки коштував квиток на концерт, дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: ВВС

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