Экс-судью Николая Чауса, которого объявили в международный розыск по подозрению во взяточничестве, иностранцы похитили в Кишиневе. МВД Молдовы заявляет, что похитители уже пересекли границу с Украиной, одного из них задержали.

Об этом рассказал министр внутренних дел Павел Войку.

Он отметил, что правоохранители расследуют похищение. Им удалось задержать одного подозреваемого и установить личности остальных похитителей.

— Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписки, установили личности некоторых похитителей и их маршрут, — заявил Войку.

По его словам, похитители Николая Чауса — иностранцы, которые выехали из Молдовы в Украину, а переписывались они на украинском языке.