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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Чауса викрали іноземці, які уже перетнули кордон з Україною – МВС Молдови

Українського екс-суддю Миколу Чауса, якого оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою в хабарництві, іноземці викрали у Кишиневі. МВС Молдови заявляє, що викрадачі вже перетнули кордон з Україною, одного з них затримали.

Чауса викрали іноземці, які уже перетнули кордон з Україною – МВС Молдови

Про це розповів міністр внутрішніх справ Павло Войку.

Він зазначив, що правоохоронці розслідують викрадення. Їм вдалося затримати одного підозрюваного та встановити особи решти викрадачів.

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– Поки рано говорити про звинувачення, у нас тільки один затриманий. Але ми вже знайшли машини, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їхнє листування, встановили особи деяких викрадачів та їхній маршрут, – заявив Войку.

За його словами, викрадачі Миколи Чауса – іноземці, які виїхали з Молдови в Україну, а листувалися вони українською мовою.

Справа Чауса

Екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауcа оголосили у міжнародний розшук для подальшої екстрадиції в Україну. Чауса звинувачують в отриманні $150 тис. хабара

У 2017 році Чауса затримали у Кишиневі працівники прокуратури Молдови. Затримання проходило за запитом Генпрокуратури України.

У 2020 році Офіс генпрокурора засекретив інформацію про екстрадицію Чауса в Україну.

15 березня 2021 року Молдова відмовилася надавати Чаусу притулок.

Джерело: NewsMaker

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