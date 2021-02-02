Экс-сотрудника консульства Украины в Бельцах (Молдова) объявили в международный розыск. Украинец фигурирует в деле об изнасиловании несовершеннолетней.

Еще год назад девушка обвинила его и еще одного мужчину в изнасиловании. Тогда местные правоохранители не смогли задержать его из-за наличия дипломатического иммунитета.

Почти сразу после этого случая сотрудник консульства покинул Молдову.

Суд уже вынес приговор второму фигуранту дела, его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии закрытого типа. Украинца же объявили в международный розыск.

В МИД Украины заявили, что дипломата уволили после дисциплинарного разбирательства и не знают о его местонахождении.

Изнасилование в Мариуполе

1 февраля в Мариуполе задержали 23-летнего парня, который изнасиловал 14-летнего подростка.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Подробнее об изнасиловании в Мариуполе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Бельцкий независимый портал СП

Фото: Бельцкий независимый портал СП