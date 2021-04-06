Турецкий суд 6 апреля приговорил четырех мужчин к пожизненному заключению за организацию теракта в центре Стамбула в 2016 году.

Взрыв произошел на исторической площади Султанахмет в Стамбуле в январе 2016 года — рядом с известной Голубой мечетью и собором Святой Софии, которые являются наиболее посещаемыми туристическими объектами мира.

В результате теракта погибли 12 немецких туристов. Ответственность за теракт положили на Исламское государство (ИДИЛ), но боевики не заявляли о своей причастности.

Суд в Стамбуле приговорил четырех подозреваемых, национальность которых не указывается, к пожизненному заключению. Каждого из подсудимых приговорили к 328 годам и четырем месяцам лишения свободы за умышленное убийство.

В суде отметили, что нападение является попыткой насильственного свержения конституционного строя в Турции.

Еще 18 подозреваемых в теракте были оправданы.

В 2016 году Турцию всколыхнула несколько громких терактов. Один из крупнейших терактов произошел в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, в результате которого погиб 41 человек и более 200 получили ранения.

Источник: Hurriyet Daily News