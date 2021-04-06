PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Марія Степанюк |

На понад 328 років за ґратами: у Туреччині засудили чотирьох осіб за теракт у Стамбулі

Турецький суд 6 квітня засудив чотирьох чоловіків до довічного ув’язнення за організацію теракту у центрі Стамбула у 2016 році.

Площа Султанахмет

Вибух стався на історичній площі Султанахмет у Стамбулі у січні 2016 року – поруч із відомою Блакитною мечеттю та собором Святої Софії, що є найбільш відвідуваними туристичними об’єктами світу.

Внаслідок теракту загинули 12 німецьких туристів. Відповідальність за теракт поклали на Ісламську державу (ІДІЛ), але бойовики не заявляли про свою причетність.

Суд у Стамбулі засудив чотирьох підозрюваних, національність яких не вказується, до довічного ув’язнення. Кожного із підсудних засудили до 328 років та чотирьох місяців позбавлення волі за умисне вбивство.

У суді зазначили, що напад є спробою насильницького повалення конституційного ладу у Туреччині.

Читайте
Пошуки жертв тривають: ІДІЛ взяла відповідальність за теракт у Багдаді

Ще 18 підозрюваних осіб у теракті були виправдані.

У 2016 році Туреччину сколихнула низка гучних терактів. Один із найбільших терактів стався в аеропорту імені Ататюрка у Стамбулі, внаслідок якого загинула 41 особа та понад 200 отримали поранення.

Джерело: Hurriyet Daily News

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка