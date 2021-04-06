Турецький суд 6 квітня засудив чотирьох чоловіків до довічного ув’язнення за організацію теракту у центрі Стамбула у 2016 році.

Вибух стався на історичній площі Султанахмет у Стамбулі у січні 2016 року – поруч із відомою Блакитною мечеттю та собором Святої Софії, що є найбільш відвідуваними туристичними об’єктами світу.

Внаслідок теракту загинули 12 німецьких туристів. Відповідальність за теракт поклали на Ісламську державу (ІДІЛ), але бойовики не заявляли про свою причетність.

Суд у Стамбулі засудив чотирьох підозрюваних, національність яких не вказується, до довічного ув’язнення. Кожного із підсудних засудили до 328 років та чотирьох місяців позбавлення волі за умисне вбивство.

У суді зазначили, що напад є спробою насильницького повалення конституційного ладу у Туреччині.

Ще 18 підозрюваних осіб у теракті були виправдані.

У 2016 році Туреччину сколихнула низка гучних терактів. Один із найбільших терактів стався в аеропорту імені Ататюрка у Стамбулі, внаслідок якого загинула 41 особа та понад 200 отримали поранення.

Джерело: Hurriyet Daily News