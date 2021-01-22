Поиски жертв продолжаются: ИГИЛ взяла ответственность за теракт в Багдаде

К организации теракта в Багдаде 21 января была причастна террористическая организация ИГИЛ.

Такая информация поступила к местным властям.

Сейчас там считают, что теракт в Багдаде может быть символом возрождения террористической организации в Ираке.

— Да, именно они могут стоять за атаками, — заявил генерал-майор гражданской обороны Кадхим Салман.

В тот самый день, когда произошел теракт в Багдаде, уволили всех ключевых руководителей правоохранительных органов Ирака, в частности командиров полиции и службы безопасности, а также заместителя министра внутренних дел.

Использование “тактики терактов” в Ираке началось вскоре после вступления в страну американских войск. Таким образом исламисты хотели выразить протест против вмешательства.

Впоследствии эту тактику переняли боевики ИГИЛ — Исламского государства.

Взрыв в Багдаде

21 января в центре Багдада двое террористов-смертников взорвались на торговом рынке на площади Тайаран.

Двойной теракт унес жизни 32 человек, более 110 граждан получили тяжелые ранения.

Точное количество жертв устанавливается, поскольку поисковая операция в Багдаде продолжается.