В начале пандемии коронавируса ученые забили тревогу по поводу заражения домашних животных вирусом. Ведь инфицирования домашних любимцев может вызвать дальнейшие мутации вируса и потенциально заражать других животных или людей.

Из-за обеспокоенности в этом вопросе и тесных контактов человека с котами и другими животными, ученые разработали вакцину, которая подходит для прививки пушистиков.

Молекулярные биологи адаптировали вакцину от Covid-19 нового типа, чтобы ею можно было прививать кошек и других животных, которые могут инфицироваться коронавирусом. Ученые ввели первые дозы вакцины кошкам.

— После двух доз вакцины организм кошки начал вырабатывать антитела к коронавирусу. В основном антитела оставались в крови животных в течение всего эксперимента. Самое интересное, что вакцина не только защитила кошек от Covid-19, но и помешала вирусу передаться к другим лицам, — говорится в докладе ученых.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может заражать не только человека, но и других млекопитающих. Это макаки-резусы, норки, кошки и хорьки. Инфекция действует на этих животных почти так же, как и на человека.

Сейчас ученые продолжают выяснять, какие виды животных могут заражаться коронавирусом и быть носителем вируса не только в населенных пунктах, но и в дикой природе.

Последние исследования показывают, что это возможно среди больших популяций домашних кошек, хорьков и диких вьетнамских крыс.

Доклад ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад на 120 страницах по итогам поездки своих экспертов в Китай в феврале.

В документе говорится, что первоисточник вируса SARS-CoV-2 до сих пор не обнаружен. Следовательно, все гипотезы о происхождении Covid-19 продолжают рассматривать.

Источник: bioRxiv