На початку пандемії коронавірусу вчені забили на сполох щодо зараження домашніх тварин вірусом. Адже інфікування домашніх улюбленців може спричинити подальші мутації вірусу та потенційно заражати інших тварин або людей.

Через стурбованість у цьому питанні та тісні контакти людини з котами та іншими тваринами, вчені розробили вакцину, що підходить для щеплення пухнастиків.

Молекулярні біологи адаптували вакцину від Covid-19 нового типу, щоб нею можна було прищеплювати котів та інших тварин, що потенційно можуть інфікуватися коронавірусом. Науковці ввели перші дози вакцини кішкам.

— Після двох доз вакцини організм кішки почав вироблювати антитіла до коронавірусу. Здебільшого антитіла залишалися у крові тварин протягом всього експерименту. Найцікавіше те, що вакцина не лише захистила кішок від Covid-19, але й завадила вірусу передатися до інших осіб, – йдеться у доповіді вчених.

Коронавірус нового типу (SARS-CoV-2) може заражати не лише людину, але й інших ссавців. Це макаки резуси, норки, кішки та тхори. Інфекція діє на цих тварин майже так само, як і на людину.

Наразі вчені продовжують з’ясовувати, які види тварин можуть заражатися коронавірусом і бути носієм вірусу не лише у населених пунктах, але й у дикій природі.

Останні дослідження демонструють, що це можливо серед великих популяцій домашніх кішок, тхорів та диких в’єтнамських щурів.

Доповідь ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала доповідь на 120 сторінках за підсумками поїздки своїх експертів до Китаю у лютому.

У документі йдеться, що першоджерело вірусу SARS-CoV-2 досі не виявлене. Відтак, усі гіпотези щодо походження Covid-19 продовжують розглядати.

Джерело: bioRxiv