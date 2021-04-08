Попытка переворота в Турции: 38 военных получили пожизненные сроки

Суд Турции в среду, 7 апреля, приговорил к пожизненному заключению 38 участников за попытку военного переворота в июле 2016 года.

К строгому пожизненному заключению приговорили шестерых бывших военных, среди которых майоры, полковники и подполковники. Это самое суровое наказание, исключающее выход на свободу.

Еще 32 обвиняемых по делу приговорили к обычному пожизненному заключению.

Также 106 военнослужащих за участие в террористической организации получили различные сроки лишения свободы — от шести до 16 лет.

231 человек не получил никакого наказания, а 121 подсудимый был оправдан по делу о перевороте.

Попытка переворота в Турции

Попытка военного переворота в Турции состоялась 15 июля 2016 года против действующего президента страны Реджепа Эрдогана.

Во время тех событий погиб 251 человек и более 2,7 тыс. получили ранения.

Власти Турции заявили, что за переворотом стояли сторонники исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

После попытки переворота было уволено более 100 тыс. сотрудников госсектора. Их подозревали в связях с Гюленом. Сам Гюлен свою причастность к перевороту отрицает.

Источник: Euronews