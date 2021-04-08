Спроба перевороту у Туреччині: 38 військових отримали довічні терміни

Суд Туреччини у середу, 7 квітня, засудив до довічного ув’язнення 38 учасників за спробу військового перевороту у липні 2016 року.

До суворого довічного ув’язнення засудили шістьох колишніх військових, серед яких майори, полковники та підполковники. Це найсуворіше покарання, що унеможливлює вихід на свободу.

Ще 32 обвинувачених у справі засудили до звичайного довічного ув’язнення.

Також 106 військовослужбовців за участь у терористичній організації отримали різні терміни позбавлення волі – від шести до 16 років.

231 особа не отримала жодного покарання, а 121 підсудний був виправданий у справі про переворот.

Спроба перевороту у Туреччині

Спроба військового перевороту у Туреччині відбулася 15 липня 2016 року проти чинного президента країни Реджепа Ердогана.

Під час тих подій загинула 251 людина та понад 2,7 тис. отримали поранення.

Влада Туреччини заявила, що за переворотом стояли прибічники ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Після спроби перевороту було звільнено понад 100 тис. співробітників держсектору. Їх підозрювали у зв’язках із Гюленом. Сам Гюлен свою причетність до перевороту заперечує.

Джерело: Euronews