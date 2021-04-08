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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Меркель требует от России прекратить стягивать войска к границам Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина уменьшить присутствие российских войск возле границ с Украиной.

Ангела Меркель

Такую позицию она выразила во время телефонного разговора с президентом РФ. По словам пресс-секретаря федерального правительства Ульрики Деммер, Меркель призвала Путина прекратить стягивать войска к границам Украины для деэскалации ситуации.

Также лидеры двух стран обсудили ряд других вопросов внешней политики, в частности Сирию, Ливию, Боснию и Герцеговину и дело Навального.

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Стягивание войск РФ на границы

8 апреля международная группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что концентрация сил РФ возле украинской границы является беспрецедентной с 2015 года.

Сейчас российская техника действительно часто прибывает в Воронежскую область. По словам расследователей, РФ даже обустроила военный полевой лагерь недалеко от границы с Украиной.

В частности, ее войска сконцентрированы в полевом лагере, который расположен примерно в 250 км от границы с Харьковской и подконтрольной Украине Луганской областями.

Фото: Depositphotos

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