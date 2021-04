Согласно выводам аналитиков Conflict Intelligence Team (CIT), концентрация российских сил возле украинской границы является беспрецедентной с 2015 года.

В частности, они обнаружили, что полевой лагерь российских войск расположен неподалеку от границы с Харьковской и Луганской областями в Воронежской области.

Аналитики исследовали видео, которые местные жители публиковали в соцсетях и говорили, что Россия стягивает свои войска к границе. Они обнаружили, что российская техника действительно часто прибывает в Воронежскую область.

В частности, войска РФ сконцентрированы в полевом лагере, который расположен примерно в 250 км от границы с Харьковской и подконтрольной Украине Луганской областями. Кроме того, в CIT предполагают, что войска концентрируются неподалеку от Острогожска, что примерно в 150 км от границы с Украиной.

Также, исследовав видео и фото, опубликованные в сети, расследователи установили, что в Воронежской области был установлен палаточный городок, полевой госпиталь со знаками медицинской службы, кухня. По мнению аналитиков CIT, это может указывать на то, что регион станет одним из мест, куда будут стягивать войска.

Кроме того, 8 апреля журналист Кристиан Триберт из The New York Times опубликовал снимки со спутников лагеря на полигоне Погоново, который расположен южнее Воронежа. На них видно сотни единиц военной техники.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. ????️????: @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q

— Christiaan Triebert (@trbrtc) April 8, 2021