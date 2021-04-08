Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала президента Росії Володимира Путіна зменшити присутність російських військ біля кордонів з Україною.

Таку позицію вона висловила під час телефоної розмови з президентом РФ. За словами речниці федерального уряду Ульріки Деммер, Меркель закликала Путіна припинити стягувати війська до кордонів України для деескалації ситуації.

Також лідери обох країн обговорили низку інших питань зовнішньої політики, зокрема Сирію, Лівію, Боснію та Герцеговину і справу Навального.

Стягування військ РФ на кордони

8 квітня міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що концентрація сил РФ біля українського кордону є безпрецедентною з 2015 року.

Наразі російська техніка справді часто прибуває до Воронезької області. За словам розслідувачів, РФ навіть облаштувала військовий польовий табір неподалік кордону з Україною.

Зокрема, її війська сконцентровані у польовому таборі, який розташований приблизно за 250 км від кордону з Харківською та підконтрольною Україні Луганською областями.